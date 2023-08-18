Çin BM Daimi Temsilci Yardımcısı: Silahlar barış getirmez

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Gıng Şuang, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'ya yapılan silah tedarikini eleştirerek silahların barış getirmeyeceğini söyledi. Batılı ülkelerin Ukrayna'ya yaptıkları silah tedarikinin görüşüldüğü, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında konuşan Gıng, Çin'in, Ukrayna'da 'savaş alanlarına sürekli silah tedarikinin doğuracağı sonuçlardan endişe duyduğunu' belirtti. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'ya yapılan silah tedarikine değinen Gıng, 'Silahlar savaşı kazanmak için kullanılabilir ancak barışı kazanamaz.' diyerek silah tedarikinin, bölgedeki silahlı çatışmaların azalma ihtimalini düşürdüğünü kaydetti. Yetkili mercilerin kamuoyunun barış çağrılarına cevap vermesi gerektiğini belirten Gıng, bölgedeki gerilimi artıracak hareketlerden sakınılması ve krizin çözümü için gerekli ortamın sağlanmasını istedi. Gıng, BMGK'nin diğer bir toplantısında, Kuzey Kore'deki 'insan hakları ihlallerinin' BMGK'de görüşülmesini eleştirerek, Konseyin amacının uluslararası barış ve güvenliği sağlamak olduğunu ancak 'Kuzey Kore'deki hak ihlallerinin uluslararası barışı ve güvenliği tehdit etmediğini' savundu. Uluslararası toplumun 'karmaşık ve hassas zamanlardan' geçtiğini ifade eden Gıng, BMGK'nin Kuzey Kore sorunları üzerinde durmasını Konseyin 'gücünü kötüye kullanması' olarak tanımladı.

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Gıng Şuang, Rusya- Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'ya yapılan silah tedarikini eleştirerek silahların barış getirmeyeceğini söyledi.

Batılı ülkelerin Ukrayna'ya yaptıkları silah tedarikinin görüşüldüğü, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında konuşan Gıng, Çin'in, Ukrayna'da "savaş alanlarına sürekli silah tedarikinin doğuracağı sonuçlardan endişe duyduğunu" belirtti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'ya yapılan silah tedarikine değinen Gıng, "Silahlar savaşı kazanmak için kullanılabilir ancak barışı kazanamaz." diyerek silah tedarikinin, bölgedeki silahlı çatışmaların azalma ihtimalini düşürdüğünü kaydetti.

Yetkili mercilerin kamuoyunun barış çağrılarına cevap vermesi gerektiğini belirten Gıng, bölgedeki gerilimi artıracak hareketlerden sakınılması ve krizin çözümü için gerekli ortamın sağlanmasını istedi.

Gıng, BMGK'nin diğer bir toplantısında, Kuzey Kore'deki "insan hakları ihlallerinin" BMGK'de görüşülmesini eleştirerek, Konseyin amacının uluslararası barış ve güvenliği sağlamak olduğunu ancak "Kuzey Kore'deki hak ihlallerinin uluslararası barışı ve güvenliği tehdit etmediğini" savundu.

Uluslararası toplumun "karmaşık ve hassas zamanlardan" geçtiğini ifade eden Gıng, BMGK'nin Kuzey Kore sorunları üzerinde durmasını Konseyin "gücünü kötüye kullanması" olarak tanımladı.