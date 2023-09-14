Çin Başkonsolosu: ABD ve Çin ilişkilerini ilerletmek için uygun koşullar yaratmalı

Çin'in New York Başkonsolosu Huang Ping, ABD ve Çin'in ilişkilerini ilerletmek için uygun koşullar yaratması gerektiğini belirtti. Huang, Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı gelişimi için diyalog, etkileşim ve işbirliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.

NEW YORK, 14 Eylül (Xinhua) -- Çin'in New York Başkonsolosu Huang Ping, ABD ve Çin'in, ilişkilerini ilerletmek için uygun koşullar yaratması gerektiğini belirtti.

Huang, Çarşamba akşamı Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 74. yıl dönümünün kutlandığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, ikili ilişkilerde yeni zorluklarla karşı karşıya kalan ABD ve Çin'in "güveni güçlendirmeye, sabrı muhafaza etmeye ve güç birliği yapmaya devam etmesi gerektiğini" kaydetti.

Başkonsolos, "Güveni güçlendirmek için uzun vadede Çin-ABD ilişkilerine inanmamız gerekiyor" dedi.

Son yıllarda ikili ve küresel düzeyde pek çok değişiklik yaşandığına değinen Huang, yine de Çin-ABD ilişkilerinin iki ülke ve dünya için aynı önemde kaldığını ifade etti.

Huang, "Kapsamlı ortak çıkarları paylaştığımız ve birbirimize bağımlı olduğumuz gerçeği değişmedi. Halklarımızın daha fazla etkileşim ve işbirliği konusundaki arzusu da değişmedi. Çin, diyaloğu geliştirmek, farklılıkları yönetmek, işbirliğini ilerletmek ve ilişkiyi en kısa sürede rayına oturtmak için ABD ile birlikte çalışmaya hazırdır" dedi.

Diplomat, "Sabrı muhafaza edebilmek için, Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı gelişiminin önündeki pürüzleri kaldırmamız gerekiyor. Mevcut durum ne iki halkın temel çıkarlarına hizmet ediyor ne de uluslararası toplumun ortak beklentilerini karşılıyor" şeklinde konuştu.

İki ülkenin son dönemde bir dizi üst düzey temasta bulunduğunu hatırlatan Huang, ikili ilişkilerin istikrara kavuşturulması için diyalog, etkileşim ve işbirliğinin artırılması gerektiği sinyalini veren tarafların Bali gündemine geri dönme konusunda mutabık olduğunu belirtti.