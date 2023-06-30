Çin Başbakanı Li Qiang, üretim güvenliğine yönelik risklerin önlenmesi için çağrıda bulundu

Çin Başbakanı Li Qiang'ın başkanlık ettiği Devlet Konseyi yürütme toplantısında, üretim güvenliğine yönelik büyük risklerin önlenmesi ve etkisiz hale getirilmesi için tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, ev aletlerinin tüketiminin teşvik edilmesi ve denizaşırı güvenlik ve koruma sisteminin güçlendirilmesi konuları da ele alındı.

BEİJİNG, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang'ın Perşembe günü başkanlık ettiği Devlet Konseyi yürütme toplantısında, üretim güvenliğine yönelik büyük risklerin önlenmesinin ve etkisiz hale getirilmesinin güçlendirilmesine ilişkin rapor dinlendi.

Ülkenin kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nde 21 Haziran'da bir restoranda meydana gelen gaz patlamasının pek çok can kaybına yol açtığı ve önemli bir toplumsal etki yarattığı hatırlatılan toplantıda, üretim güvenliğine yönelik büyük risklerin etkili şekilde önlenmesi ve insanların can ve mal güvenliğinin sağlanması yönünde çaba gösterilmesi çağrısı yapıldı.

Toplantıda, akaryakıt, inşaat ve taşımacılık gibi kilit sektörlerde, hem mevcut önemli sorunların üstesinden gelmek hem de riskleri kaynağında azaltmak için tedbirler alınması gerektiği belirtildi.

Ev aletlerinin tüketimini teşvik etmek için önlemlerin görüşülüp kabul edildiği toplantıda, bu önlemlerin eski kentsel yerleşim bölgelerinin yenilenmesi, konut binalarının yaşlı dostu olarak yenilenmesi ve ülkenin geri dönüşüm ağının optimizasyonu gibi alanlarla ilgili önlemlerle koordine edilmesi gerektiği vurgulandı.

Toplantıda, kalite ve tedarik seviyelerinin artırılması gerektiği ve işletmelerin, hane halklarının tüketime yönelmeleri ve yaşam kalitelerini artırmaları için özelleştirilmiş ev aletleri ürünleri sağlamaya teşvik edilmesi yönünde çaba gösterilmesi gerektiği belirtildi.

Toplantıda ayrıca, konsolosluk koruması ve yardımına ilişkin taslak yönetmelik görüşülerek kabul edildi. Buna göre, yurt dışındaki Çin vatandaşları ile tüzel kişilerin yasal hak ve çıkarlarını daha iyi korumak için denizaşırı güvenliği sağlama ve denizaşırı güvenlik ve koruma sisteminin kurulmasını hızlandırmak için kapasitenin artırılması yönünde çaba gösterilmesi çağrısında bulunuldu.

Toplantıda, kamu güvenlik idaresinin cezalarıyla ilgili yasaların taslak revizyonları da ele alındı.