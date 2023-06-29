Çin Başbakanı Li Qiang, Moğolistan Başbakanı Luvsannamsrai Oyun-Erdene ile Görüştü

Çin Başbakanı Li Qiang, konuk Moğolistan Başbakanı Luvsannamsrai Oyun-Erdene ile Beijing'de bir araya geldi. Li, görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğini derinleştirmek için çaba sözü verdi.

Çin Başbakanı Li Qiang, Moğolistan Başbakanı Luvsannamsrai Oyun-Erdene için başkent Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nun Kuzey Salonu'nda karşılama töreni düzenledi. İki başbakan daha sonra görüşmelere geçti, 28 Haziran 2023. (Fotoğraf: Ding Haitao/Xinhua)

BEİJİNG, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang Çarşamba günü konuk Moğolistan Başbakanı Luvsannamsrai Oyun-Erdene ile Beijing'de bir araya geldi. Li görüşmede, karşılıklı siyasi güven ve yarar sağlayan işbirliğini derinleştirmek için daha fazla çaba sözü verdi.

Çin ve Moğolistan'ın dağlar ve nehirlerle birbirine bağlanan iki önemli komşu ülke olduğuna işaret eden Li, uzun vadeli ve istikrarlı iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesinin iki halkın temel çıkarlarına hizmet edeceğini ifade etti.

Li, Moğolistan ile birlikte çalışarak, iki ülke liderinin vardığı uzlaşıyı bağlılıkla hayata geçirmeye, Çin-Moğolistan kapsamlı stratejik ortaklığını zenginleştirmeye devam etmeye, karşılıklı siyasi güven ve fayda işbirliğini derinleştirmeye, ayrıca iki halkın daha iyi yararlanabilmesi için ortak geleceğe sahip Çin-Moğolistan toplumunun inşasını hızlandırmaya hazır olduklarını söyledi.

Başbakan, iki ülkenin temel çıkarları ve endişeleriyle ilgili konularda karşılıklı destek sunmaya hazır olduklarını söyledi. Ülkesinin modernleşme sürecinde ilerlediğine değinen Li, Moğolistan ile çeşitli alanlarda işbirliğini ilerletmeye istekli olduklarını ve Çin'in kalkınma sürecinin getireceği yeni fırsatları Moğolistan ile paylaşmaktan memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

Li ayrıca, stratejiler arasında daha iyi sinerji oluşturma, ortaklaşa yüksek kaliteli bir Kuşak ve Yol inşa etme, ticaret ve yatırımı kolaylaştırma ve madencilik ve enerji sektörlerinde işbirliğini genişletme çabalarının artırılmasını istedi. Li, sınır ve limanlar arasındaki bağlantının güçlendirilmesi, çölleşmenin kontrol altına alınmasında işbirliğinin ilerletilmesi, turizm ve eğitim gibi alanlarda değişimin artırılması ve iki halk arasındaki dostluğun teşvik edilmesi için çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Oyun-Erdene ise Çin ile işbirliğini güçlendirmenin Moğolistan'ın dış politikasının önceliği olduğunu vurguladı. Moğolistan'ın tek Çin ilkesine bağlı olduğunu belirten başbakan, Moğolistan'ın Kovid-19 ile mücadele çabalarına sağladığı değerli destek nedeniyle Çin'e teşekkür etti.