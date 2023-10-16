Çin Başbakanı Li Qiang, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Görüştü

Çin Başbakanı Li Qiang, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüşerek, Çin ve Macaristan arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve yeni uluslararası ilişkiler türünün oluşturulması konusunda anlaşmaya vardı.

BEİJİNG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang Pazartesi günü başkent Beijing'de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü.

Li, Çin ve Macaristan arasındaki karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin son yıllarda verimli sonuçlar doğururken, yeni bir uluslararası ilişkiler türünün geliştirilmesi yönünde de iyi bir örnek teşkil ettiğini söyledi.

Başbakan, Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile Macaristan'ın "Doğu'ya Açılma" politikasını daha uyumlu hale getirmek ve ticaret, yatırım, finans ve diğer alanlarda faydaya dayalı işbirliğinin sürekli ilerletilmesini teşvik etmek üzere ortak çaba sarf etmeye istekli olduğunu belirtti.

Çin'in Budapeşte-Belgrad Demiryolu projesine hız vereceğini söyleyen Li, yeni enerji, dijital ekonomi ve yapay zeka alanlarında yenilikçi işbirliğini de artıracaklarını ifade etti.

Çin'in küresel yönetimi daha adil ve eşitlikçi hale getirmek için Macaristan ile çalışmaya hazır olduğunu kaydeden Li, Çin'in kalkınmasının Avrupa için bir meydan okumadan ziyade fırsat, riskten ziyade itici güç olduğunu vurguladı.

Orban ise Macaristan'ın Kuşak ve Yol işbirliğine aktif olarak katılmaya devam edeceğini, bağlanabilirliği ve açık işbirliğini destekleyeceğini, ayrıca bağları koparma ve tecrit siyasetine karşı çıkacağını söyledi.

Li ve Orban görüşmelerin ardından Kuşak ve Yol işbirliği, eğitim, tedarik zincirleri, kalkınma politikaları, dijital ekonomi ve yeşil kalkınma gibi sektörlerde bir dizi ikili işbirliği anlaşmasının imza törenine katıldı.