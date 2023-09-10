Çin Başbakanı Li Qiang, İtalya ile G20 çerçevesinde iletişimi güçlendirmeye hazır

Çin Başbakanı Li Qiang, İtalya ile G20 çerçevesinde iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye hazır olduklarını belirtti. Li, iki ülkenin ortak çıkarları ve kalkınma ihtiyacı ile uyumlu bir ilişkinin önemine vurgu yaptı.

Li, gelecek yılın Çin- İtalya kapsamlı stratejik ortaklığının 20. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak iki tarafı bu fırsattan yararlanıp diyalog ve işbirliğini daha da güçlendirmeye ve kalkınma ve refahı ortaklaşa teşvik etmeye çağırdı.

YENİ DELHİ, 10 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin'in küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenlik ve istikrarını ortaklaşa korumak için G20 çerçevesinde İtalya ile iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye hazır olduğunu belirtti.

Li söz konusu açıklamayı, Cumartesi günü G20 zirvesi çerçevesinde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşmesi sırasında yaptı.

Başbakan, sağlıklı ve istikrarlı bir Çin-İtalya ilişkisinin, her iki ülkenin ortak çıkarları ve daha iyi kalkınma ihtiyacı ile uyumlu olduğunu ifade etti.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Kasım ayında Endonezya'nın Bali adasında İtalya Başbakanı Meloni ile bir araya geldiğini belirten Li, tarafların dayanışma ve işbirliğinin artırılması, ayrıca zorluklarla ortaklaşa mücadele edilmesi konusunda önemli bir uzlaşıya vardığını hatırlattı.

Li, gelecek yılın Çin-İtalya kapsamlı stratejik ortaklığının 20. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak iki tarafı bu fırsattan yararlanıp diyalog ve işbirliğini daha da güçlendirmeye ve kalkınma ve refahı ortaklaşa teşvik etmeye çağırdı.

Li ayrıca, Çin'in İtalya ile kurumsal işbirliğini derinleştirmeye ve iki taraf arasındaki işbirliği seviyesini yükseltmek için Çin-İtalya Hükümet Komitesi Ortak Toplantısı gibi işbirliği mekanizmalarından en iyi şekilde yararlanmaya istekli olduğunu belirtti.

Her iki tarafı da ikili ticareti artırmaya devam etmeye çağıran Li, İtalya'nın kaliteli ürünlerinin Çin pazarına girmesi için daha fazla fırsat yaratmak üzere pazar erişimini genişletmeye devam edeceklerini vurguladı.

Li, İtalya'nın da Çinli işletmelerin bu ülkede yatırım ve iş yapmaları için adil, hakkaniyetli ve ayrımcı olmayan bir iş ortamı sağlayacağına yönelik umudunu dile getirdi.

Meloni ise İtalya ve Çin'in kadim medeniyetler olarak uzun zamandır dostane ilişkilere sahip iki ülke olduğunu söyledi.

Çin-İtalya Hükümet Komitesi Ortak Toplantısı'nın başarılı geçmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Meloni, ikili işbirliğini daha da derinleştirmek için ikili çerçeve kapsamında Çin ile etkileşim ve diyaloğu güçlendirmeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.