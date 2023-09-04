Çin Başbakanı Li Qiang, Hindistan'da düzenlenecek G20 Zirvesi'nde ülkeyi temsil edecek

Çin Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'nde ülkeyi Başbakan Li Qiang'in temsil edeceğini duyurdu. ABD Başkanı Biden, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in zirveye katılmayacak olması nedeniyle, "Hayal kırıklığına uğradım" dedi.

Çin, Hindistan'ın ev sahipliğinde 9-10 Eylül'de gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesi'ne başbakanlık düzeyinde katılacak. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning bugün düzenlediği basın toplantısında, Yeni Delhi'de düzenlenecek G20 Zirvesi'ne Çin Başbakanı Li Qiang'in katılacağını ifade etti. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in zirveye katılmama nedenine yönelik gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Mao, "G20, uluslararası ekonomik işbirliği için önemli bir forum. Çin her zaman ilgili faaliyetlere büyük önem vermiş ve aktif olarak katılmıştır" dedi.

"Hayal kırıklığına uğradım"

ABD Başkanı Joe Biden ise konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, Çinli mevkidaşının zirveye katılmayacak olması nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını ifade ederek gelecek bir zamanda Xi ile görüşeceğini söyledi.

İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, geçtiğimiz hafta iki Hindistanlı diplomata dayandırdığı haberde Çin Devlet Başkanı, Xi'nin G20 Zirvesi'ne muhtemelen katılmayacağı belirtmişti. Xi Hindistan'a gitmezse ilk kez bir Çinli lider, G20 Zirvesi'ne katılmamış olacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de geçtiğimiz hafta G20 Zirvesi'ne katılmayacağını, Rusya'yı Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un temsil edeceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Biden, G20 Liderler Zirvesi kapsamında 7-10 Eylül tarihlerinde Hindistan'a ziyaret gerçekleştirecek, sonrasında ise Vietnam'a gidecek. Biden ve Xi, son olarak Kasım 2022'de Bali'de düzenlenen G20 Zirvesi'nde bir araya gelmişti. - PEKİN