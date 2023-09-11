Çin Başbakanı Li Qiang, G20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden'a Çin'in kalkınmasının bir fırsat olduğunu söyledi

Çin Başbakanı Li Qiang, G20 Zirvesi sırasında ABD Başkanı Joe Biden'a, Çin'in kalkınmasının ABD için bir meydan okuma değil, bir fırsat olduğunu ve iki ülkenin aralarındaki etkileşimi güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, G20 Zirvesi sırasında ABD Başkanı Joe Biden'a, Çin'in kalkınmasının ABD için bir meydan okuma değil, bir fırsat olduğunu ve iki ülkenin aralarındaki etkileşimi güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, söz konusu açıklamayı Pazartesi günkü günlük basın toplantısı sırasında konuyla ilgili bir soru üzerine yaptı.

Mao, G20 Zirvesi'ne katılan Li'nin, Biden'la ve diğer birçok ülkenin lideriyle kısa temasları olduğunu belirtti.

Mao'nun aktardığına göre Biden, ABD tarafının Çin ekonomisinin büyümeye devam etmesini umduğunu ve ABD'nin, Çin ekonomisinin gelişimini engellemeyeceğini söyledi.