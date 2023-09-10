Çin Başbakanı Li Qiang, G20 üyelerini ekonomik küreselleşmeyi teşvik etmeye çağırdı

Çin Başbakanı Li Qiang, G20 üyelerini ekonomik küreselleşmeyi kararlılıkla ilerletmeye ve G20 içinde birlik, işbirliği ve kapsayıcılığı teşvik etmeye çağırdı.

YENİ DELHİ, 10 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, G20 üyelerini ekonomik küreselleşmeyi kararlılıkla ilerletmeye ve G20 içinde birlik, işbirliği ve kapsayıcılığı teşvik etmeye çağırdı.

Li, Cumartesi günü 18. G20 Zirvesi'nin ilk oturumunda yaptığı konuşmada, G20 üyelerinin blok oluşturulurken sahip olunan birlik ve işbirliği ruhuna bağlı kalmaları, ayrıca barış ve kalkınma için sorumluluk üstlenmeleri gerektiğini söyledi.

Başbakan, G20 üyelerinden, dünyanın ekonomik anlamda büyümesine yönelik güven telkin etmek ve sürece ivme kazandırmak amacıyla makroekonomik politika koordinasyonunu etkin şekilde güçlendirerek küresel ekonomik toparlanmayı teşvik etmede ortak hareket etmelerini istedi.

Li, G20 üyelerinin ekonomik küreselleşmeyi kararlılıkla teşvik etmeleri, sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarlı ve sorunsuz işleyişini birlikte sağlamalarını ve küresel dışa açık işbirliğini teşvik etmede birlikte hareket etmeleri gerektiğini söyledi.

Li, G20 üyelerinin ayrıca dünyanın yeşil evini korumak, yeşil ve düşük karbonlu kalkınmayı teşvik etmek, deniz ekolojik ortamını korumak ve küresel sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmede ortak olmak için birlikte çalışması gerektiğini belirtti.

Başbakan, G20'nin bölünme yerine birlik olmaya, cepheleşme yerine işbirliği yapmaya ve dışlama yerine kapsayıcılığa ihtiyacı olduğunu ifade etti.