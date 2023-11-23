Çin Başbakanı Li Qiang, G20 Liderler Zirvesi'nde konuşma yaptı

BEİJİNG, 23 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çarşamba günü çevrimiçi düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katılarak bir konuşma yaptı.

Küresel ekonomik toparlanmaya giden yolun hala zorlu olduğunu belirten Li, Çin'in insanlık için daha iyi bir gelecek yaratmak amacıyla G20'nin kuruluşundaki asli işbirliği arzusunu desteklemek, zamanın çağrısına yanıt vermek ve hızla ilerlemek üzere tüm taraflarla birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Li, G20 üyesi ülkeleri kalkınma işbirliğine öncelik vermeye ve kalkınmayla ilgili konuların siyasileştirilmesine karşı çıkmaya çağırdı.

Başbakan, Yeni Delhi'de düzenlenen 18. G20 Zirvesi'nde varılan mutabakatın hayata geçirilmesi için daha uygulanabilir önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Li, "Daha yakın koordinasyon ve işbirliği yapmak, çok taraflılığı yeniden canlandırmak, makro politika işbirliğini güçlendirmeye devam etmek, ayrıca Dünya Ticaret Örgütü ve Uluslararası Para Fonu reformunda gelişmekte olan ülkelerin endişelerini daha fazla dikkate almak gerekiyor" dedi.

Çin'in üst düzey dışa açılımı teşvik etme ve kalkınma fırsatlarını dünyayla paylaşma konusundaki kararlılığını tatbiki eylemler yoluyla gösterdiğine değinen Li, dünya ekonomisinin toparlanması ile küresel kalkınma ve refaha daha fazla katkıda bulunmak üzere Çin'in tüm taraflarla açık ve kapsayıcı şekilde çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

Toplantıya G20 üyesi ülkelerin liderleri, konuk ülkelerin liderleri ve ilgili uluslararası kuruluşların başkanları katıldı.