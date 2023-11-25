Çin Başbakanı Li Qiang, Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile görüşerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin istikrarlı bir şekilde geliştiğini belirtti. Li, Çin'in Fransa ile çalışmaya hazır olduğunu ve diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yıl dönümünde ilişkileri daha da güçlendirmek istediklerini ifade etti.

Çin Başbakanı Li Qiang, Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile Görüştü

BEİJİNG, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin'in başkenti Beijing'de Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile bir araya geldi.

Li, Cuma günkü görüşmede, iki ülke liderinin stratejik rehberliğinde Çin ile Fransa arasındaki ilişkilerin istikrarlı bir gelişme kaydettiğini belirtti.

Li, Çin'in, iki cumhurbaşkanı tarafından varılan önemli mutabakatları uygulamaya koymak ve Fransa ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yıl dönümü vesilesiyle Çin-Fransa ilişkilerini daha istikrarlı ve canlı hale getirmek üzere Fransa ile çalışmaya hazır olduğu söyledi.

Diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana Çin ve Fransa'nın her zaman birbirine saygı duyduğunu ve birbirlerine eşitler olarak muamelede bulunduğu vurgulayan Li, bunun ikili ilişkilerde son derece değerli olduğunu belirtti.

Li, iki tarafa, karşılıklı saygı ve güveni sürdürme, birlikte çalışarak karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları elde etme, üst düzey temasları güçlendirmeye devam etme, birbirlerinin temel çıkar ve önemli endişelerine uygun davranma ve kapsamlı stratejik ortaklığı uygulamaya devam etme çağrısında bulundu.

Çin'in üst düzey dışa açılmayı teşvik etmeye ve iki taraf arasında karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmeye devam edeceğini kaydeden Li, Fransa'nın Çinli işletmelerin Fransa'ya yatırım yapmaları ve faaliyet göstermeleri için adil, hakkaniyetli ve ayrımcı olmayan bir piyasa ortamı sağlamasını ve Avrupa Birliği (AB) tarafını açık piyasa ve serbest ticaret ruhuna bağlı kalmaya aktif şekilde teşvik etmesini umduklarını dile getirdi.

Li, artan küresel zorluklar karşısında Çin'in, iklim değişikliği ve biyoçeşitliliğin korunması gibi acilen ilgilenilmesi gereken konuları ortaklaşa ele almak, Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi'ni aktif şekilde uygulamak ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasını teşvik etmek üzere Fransa'yla yakın şekilde çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Fransa ve Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olduğunu kaydeden Colonna ise iki ülkenin dünya barışı ve kalkınmasının korunmasına yönelik ortak sorumluluğu üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Colonna, Çin'le diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yıl dönümünün kutlanması vesilesiyle üst düzey temasları yoğunlaştırmaya, karşılıklı siyasi güveni güçlendirmeye, ekonomi, ticaret, kültür ve diğer alanlarda etkileşim ve işbirliğini daha da derinleştirmeye istekli olduklarını ifade etti.

Colonna, piyasanın açık kalmasını sağlayacaklarını ve dünya barışının korunması ve ortak kalkınmanın teşvik edilmesinde önemli bir rol oynamak üzere Çin'le iklim değişikliği ve biyoçeşitliliğin korunması gibi küresel zorluklarla ortaklaşa mücadele edeceklerini söyledi.