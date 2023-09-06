Çin Başbakanı Li Qiang, Çin'in kurumsal dışa açılımını artıracak

Çin Başbakanı Li Qiang, Endonezya'da düzenlenen bir karşılama resepsiyonunda yaptığı konuşmada, Çin'in kurumsal dışa açılımını istikrarlı şekilde artıracağını ve pazar erişimini genişleteceğini belirtti.

CAKARTA, 6 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, ülkenin kurumsal dışa açılımını istikrarlı şekilde artıracağını, modern hizmetler de dahil olmak üzere pazar erişimini daha da genişleteceğini ve fikri mülkiyet haklarını korumak için daha çok çaba sarf edeceğini belirtti.

Li, Salı günü Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, Çin-Endonezya iş dünyasının ev sahipliğinde düzenlenen karşılama resepsiyonundaki konuşmasında söz konusu açıklamayı yaptı.

Çin'in sağlam bir yasal çerçeveyle yönetilen, dünya standartlarında ve piyasa odaklı bir iş ortamı sunmak için çalışacağını söyleyen Li, Endonezya'nın da pazarını açık hale getirmeye ve Çinli işletmeler için adil ve hakkaniyetli bir iş ortamı sağlamaya devam etmesi temennisinde bulundu.

Çin Başbakanı hem resmi ziyarette bulunmak hem de 26. Çin-ASEAN Zirvesi, 26. ASEAN Artı Üç Zirvesi ve 18. Doğu Asya Zirvesi'ne katılmak üzere Salı günü Cakarta'ya gitti.