Çin Başbakanı Li Qiang, Çin'in ASEAN'ın bölgesel işbirliğindeki merkezi konumunu destekliyor

CAKARTA, 5 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin'in ASEAN'ın bölgesel işbirliğindeki merkezi konumunu ve uluslararası ilişkilerde daha fazla rol oynamasını desteklediğini belirtti.

Li, söz konusu açıklamayı Salı günü, resmi ziyarette bulunmak ve 26. Çin-ASEAN Zirvesi, 26. ASEAN Artı Üç Zirvesi ve 18. Doğu Asya Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yaptı.

Endonezya'nın başbakan olarak ziyaret ettiği ilk Asya ülkesi olduğunu vurgulayan Li, Çin'in tüm taraflarla bölgesel işbirliğinin temel meseleleri üzerinde derinlemesine görüş alışverişinde bulunmaya, dayanışma ve koordinasyonu güçlendirmeye, zorlukların üstesinden gelmek için birlikte çalışmaya ve Doğu Asya'nın küresel kalkınmada itici güç olarak daimi görev yapmasına destek vermeye hazır olduğunu söyledi.

Li, iki ülke lideri tarafından varılan önemli mutabakatı hayata geçirmek, ortak geleceğe sahip daha yakın bir Çin-Endonezya toplumu inşa etmek, yüksek düzeyde ve çok yönlü stratejik işbirliği yaparak entegre olmuş ve birbirini karşılıklı güçlendiren modernizasyon sürecini teşvik etmek, ayrıca uluslararası ve bölgesel işbirliğine daha fazla istikrar ve yeni bir ivme kazandırmak için Endonezya ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.