Çin Başbakanı Li Qiang, Çin-ASEAN İşbirliğini Vurguladı

Çin Başbakanı Li Qiang, Çin ve ASEAN'ın ortak geleceğe sahip daha yakın bir Çin-ASEAN toplumu oluşturmak için ekonomik büyüme merkezi inşa etmek, karşılıklı bağlanabilirliği artırmak, sanayi ve tedarik zincirlerinde işbirliğini derinleştirmek üzere birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

CAKARTA, 6 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin ve ASEAN'ın ortak geleceğe sahip daha yakın bir Çin-ASEAN toplumu oluşturmak için ekonomik büyüme merkezi inşa etmek, karşılıklı bağlanabilirliği artırmak, sanayi ve tedarik zincirlerinde işbirliğini derinleştirmek üzere birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

Li, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen 26. Çin-ASEAN Zirvesi'nde Çarşamba günü yaptığı açılış konuşmasında, her iki tarafın da gelişmekte olan sektörlerde işbirliğini ortaklaşa teşvik etmesi ve yeni enerjili araçlar, fotovoltaik enerji ve yapay zeka gibi alanlarda işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini söyledi.