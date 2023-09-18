Çin Başbakanı Li Qiang, Çin-ASEAN İlişkilerini Övdü

Çin Başbakanı Li Qiang, Çin-ASEAN ilişkilerinin bölgesel Asya-Pasifik işbirliğinde en başarılı ve dinamik model haline geldiğini ifade etti.

NANNİNG, 18 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin-ASEAN ilişkilerinin bölgesel Asya-Pasifik işbirliğinde en başarılı ve dinamik model haline geldiğini ifade ederek bunun, herkes için ortak geleceğe sahip bir toplumun inşasının nasıl teşvik edileceğinin açık bir örneği olduğunu belirtti.

Li söz konusu açıklamayı, Pazar günü, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de düzenlenen 20. Çin-ASEAN Fuarı ve 20. Çin-ASEAN İş ve Yatırım Zirvesi'nin açılış töreninde yaptı.

Çin-ASEAN Fuarı'nın, ikili ilişkilerin 20 yıl önce kurulmasından bu yana sürekli gelişimine tanıklık ettiğini belirten Li, iki tarafın birlik, kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliği ve dünyanın iyiliği için hareket etme ilkelerine uyarak kendilerini güçlendirmeye kararlı olduğunu ifade etti.

Li, Çin'in ASEAN ülkeleri ile halklar arasındaki karşılıklı anlayış ve dostluğu güçlendirip duygusal entegrasyonu derinleştirerek kültür, turizm, eğitim gibi alanlarda işbirliğini ve gençler arası etkileşimi artırmaya hazır olduğunu vurguladı.

Başbakan, ülkesinin güven zeminini daha da sağlamlaştırmak için temel devlet politikası olan dışa açılıma bağlı kalarak dünyanın her yerinden yatırımcıların kendilerini rahat ve huzurlu hissetmeleri için elverişli bir iş ortamı yaratmaya çalışacağını söyledi.

Çin'in ASEAN ülkelerinden daha rekabetçi ve farklı ürünler ithal etmeye, bölgesel bağlanabilirliği artırmaya ve karşılaştırmalı avantajlara dayalı daha istikrarlı ve engelsiz bölgesel sanayi ve tedarik zincirleri kurmaya istekli olduğunu belirtti.

Li, "Çin, ASEAN'ın merkezde olduğu bölgesel işbirliği modelini kararlılıkla destekliyor. Çin, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni diğer ülkelerin kalkınma stratejileriyle uyumlu hale getirmeye ve bölgesel ekonomik entegrasyonu ilerletmeye devam edecek" dedi.

Açılış törenine Kamboçya Başbakanı Hun Manet, Laos Başbakanı Sonexay Siphandone, Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, Endonezya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ma'ruf Amin, Tayland Başbakan Yardımcısı ve Ticaret Bakanı Phumtham Wechayachai ve ASEAN Genel Sekreteri Kao Kim Hourn'un yanı sıra Çin, ASEAN ile diğer ülke ve bölgelerden iş dünyası temsilcilerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 1.200 kişi katıldı.