Çin Başbakanı Li Qiang, bölgesel işbirliği gündeminde kalkınmaya öncelik verilmesini çağırıyor

Çin Başbakanı Li Qiang, 26. ASEAN Artı Üç Zirvesi'nde dünya kalkınma davasının zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirterek, bölge ülkelerine kalkınma konusuna öncelik verilmesi çağrısında bulundu.

CAKARTA, 6 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang bölge ülkelerine, bölgesel işbirliği gündeminde kalkınma konusuna öncelik verilmesi çağrısında bulundu.

Çarşamba günü Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen 26. ASEAN Artı Üç Zirvesi'nde konuşan Li, dünya yeni bir çalkantı ve değişim dönemine girerken küresel kalkınma davasının büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Li, her türlü huzursuzluğun giderilmesi, işbirliği potansiyelinin değerlendirilmesi ve daha istikrarlı, dinamik ve herkes için faydalı bir kalkınma yolunun bulunması yönünde çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.