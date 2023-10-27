Haberler ›› Politika ›› Çin Başbakanı Li Qiang, Belarus ile işbirliğini derinleştirmeye hazır olduğunu söyledi

Çin Başbakanı Li Qiang, Belarus ile işbirliğini derinleştirmeye hazır olduğunu söyledi

Çin Başbakanı Li Qiang, Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile Belarus'un sosyal ve ekonomik kalkınma stratejisi arasında daha derin bir sinerji yaratmaya ve Çin-Belarus Sanayi Parkı ile diğer kilit projeleri birlikte inşa etmeye hazır olduğunu söyledi.