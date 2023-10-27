Çin Başbakanı Li Qiang, Belarus ile işbirliğini derinleştirmeye hazır olduğunu söyledi
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Çin Başbakanı Li Qiang, Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile Belarus'un sosyal ve ekonomik kalkınma stratejisi arasında daha derin bir sinerji yaratmaya ve Çin-Belarus Sanayi Parkı ile diğer kilit projeleri birlikte inşa etmeye hazır olduğunu söyledi.
BİŞKEK, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Shanghai İşbirliği Örgütü (SCO) Üye Ülkeleri Hükümet Başkanları Konseyi 22. Toplantısı çerçevesinde Belarus Başbakanı Roman Golovçenko ile bir araya geldi, 27 Ekim 2023. (Fotoğraf: Yue Yuewei/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Politika