Çin Başbakanı Li Qiang, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile Görüştü

Çin Başbakanı Li Qiang, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile Beijing'de görüşerek, karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde işbirliğini güçlendirmek istediklerini belirtti. İki lider, ekonomi, eğitim, kültür ve turizm gibi alanlarda işbirliğini artırmaya hazır olduklarını ifade etti.

BEİJİNG, 7 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang Salı günü Beijing'de konuk Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile görüştü.

Li, diyalog ve iletişimi daha da güçlendirmek, karşılıklı siyasi güveni derinleştirmek ve farklılıkları uygun şekilde ele almak için karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde Avustralya ile çalışmaya istekli olduklarını belirtti. Li, böylece işbirliğinin, Çin-Avustralya ilişkilerinin temel niteliği olmaya devam edeceğini ve kazan-kazan sonuçlarının ikili işbirliğinin tüm alanlarına yansıyacağını ifade etti.

Çin-Avustralya işbirliği için büyük bir potansiyel bulunduğuna işaret eden Li, kazan-kazan kalkınması tesis etmek ve bölgesel refahı artırmak için ekonomi kuralları ve piyasa ilkelerine uymak, enerji ve madencilik gibi geleneksel alanlarda işbirliğini pekiştirip güçlendirmek; yeşil kalkınma, dijital ekonomi, bilimsel ve teknolojik inovasyon ve sağlık endüstrisi gibi gelişmekte olan alanlarda işbirliğini artırmak, ayrıca ekonomik ve ticari konuları siyasallaştırmaktan ve güvenlik kavramının bu alanlara genişletilmesinden kaçınmak üzere Avustralya ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Li, Avustralya ile eğitim, kültür, turizm, alt ulusal bölgeler ve gençlik alanlarında etkileşim ve işbirliğini teşvik etmeye ve iki taraf arasında personel etkileşimini daha da kolaylaştırmaya istekli olduklarını ifade etti.

Albanese ise Çin'in, Avustralya'nın önemli bir işbirliği ortağı olduğunu belirterek ikili ilişkileri farklılıkların şekillendirmemesi gerektiğine işaret etti. Ülkesinin tek Çin ilkesine bağlı olduğunu vurgulayan Albanese, karşılıklı anlayışı geliştirmeye; ticaret, yatırım, bilim, teknoloji ve halklar arası etkileşim alanlarında işbirliğini derinleştirmeye, iletişim ve diyalog yoluyla farklılıkları uygun şekilde ele almaya ve iklim değişikliği, gıda güvenliği ve sınır ötesi organize suçlar gibi küresel zorlukları birlikte çözmeye hazır olduklarını söyledi.

Albanese, bölge ve dünyada barış ve refahı korumak ve Avustralya ile Çin arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın olumlu, istikrarlı ve yapıcı gelişimini teşvik etmek üzere Çin ile birlikte çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.