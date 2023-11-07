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Çin Başbakanı Li Qiang, Avustralya Başbakanı Albanese'yi Kabul Etti

Çin Başbakanı Li Qiang, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile görüşmelerinden önce Beijing'de bulunan Büyük Halk Salonu'nun Kuzey Salonu'nda Albanese için karşılama töreni düzenledi. Çin Başbakanı Li Qiang Salı günü Beijing'de konuk Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile görüştü.