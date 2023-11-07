Çin Başbakanı Li Qiang, Avustralya Başbakanı Albanese'yi Kabul Etti
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Çin Başbakanı Li Qiang, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile görüşmelerinden önce Beijing'de bulunan Büyük Halk Salonu'nun Kuzey Salonu'nda Albanese için karşılama töreni düzenledi. Çin Başbakanı Li Qiang Salı günü Beijing'de konuk Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile görüştü.
BEİJİNG, 7 Kasım 2023 (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile görüşmelerinden önce Beijing'de bulunan Büyük Halk Salonu'nun Kuzey Salonu'nda Albanese için karşılama töreni düzenledi, 7 Kasım 2023.
Çin Başbakanı Li Qiang Salı günü Beijing'de konuk Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile görüştü. (Fotoğraf: Liu Bin/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Politika