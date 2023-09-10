Çin Başbakanı Li Qiang, Avrupa ile İlişkilerin Geliştirilmesi İçin İşbirliğine Hazır

Çin Başbakanı Li Qiang, Avrupa ile ilişkilerin sağlam ve istikrarlı şekilde gelişmesini teşvik etmek üzere işbirliğine hazır olduklarını belirtti. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşen Li, Çin'in kalkınmasının Avrupa için fırsat yarattığını vurguladı.

YENİ DELHİ, 10 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Avrasya'nın zıt uçlarında yer alan Çin ve Avrupa arasında, temel bir çıkar çatışması bir yana, jeopolitik bir çatışma bile olmadığını belirtti.

Pazar günü G20 zirvesi çerçevesinde Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşen Li, Çin'in ikili ilişkilerin sağlam ve istikrarlı şekilde gelişmesini teşvik etmek üzere Avrupa ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Çin ve Avrupa'nın dünyadaki iki büyük güç, pazar ve medeniyet olduğuna değinen Li, Çin-Avrupa ilişkilerinin küresel istikrar ve Avrasya kıtasının refahı üzerinde etkili olduğunu söyledi.

Çin'in kalkınmasının Avrupa için risk değil fırsat yarattığını belirten Li, her iki tarafın da karşılıklı fayda için dışa açılmaya ve işbirliği yapmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Michel ise AB'nin Çin'in samimi, güvenilir ve yapıcı bir dostu ve ortağı olmaya istekli olduğunu dile getirdi.

Müreffeh bir Çin'in AB ve tüm dünya için yararlı olacağını ifade eden Michel, AB'nin Çin'in kalkınma sürecini engellemek gibi bir niyetinin olmadığını söyledi. Michel, tek Çin ilkesine bağlı olan AB'nin, AB-Çin zirvesine başarıyla ev sahipliği yapmak, çeşitli alanlarda diyalog ve işbirliğini derinleştirmek ve iklim değişikliği, kamu sağlığı, güvenlik ve istikrar gibi küresel güçlükleri ortaklaşa ele almak üzere Çin ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.