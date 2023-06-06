Çin Başbakanı Li Qiang, Almanya Sosyal Demokrat Partisi heyetiyle görüştü

Çin Başbakanı Li Qiang, Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Başkanı Lars Klingbeil liderliğindeki parti heyetiyle görüştü. İki ülke arasındaki işbirliğinin önemine vurgu yapan Li, ÇKP'nin SPD ile etkileşimi ve işbirliğini güçlendirmeye gönüllü olduğunu belirtti.

BEİJİNG, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Pazartesi günü Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Başkanı Lars Klingbeil liderliğindeki parti heyetiyle görüştü.

Partiler arası etkileşimin, Çin-Almanya ilişkilerinin önemli bir parçası olarak son derece kıymetli olduğunu söyleyen Li, bu sayede tarafların birbirleri hakkında daha fazla bilgi edinerek refah ve kalkınmayı ortaklaşa teşvik ettiğini söyledi.

Li, Çin'in Almanya ile ilişkilerine ve işbirliğine büyük ihtimam gösterdiğini belirterek, iki büyük ve etkili ülkenin asli işbirliği beklentilerine sadık kalmalarının ve dünyaya daha fazla istikrar ve güvence sağlamak için diyalog ve koordinasyonu güçlendirmelerinin önem arz ettiğini söyledi.

Başbakan, Çin ile Almanya arasındaki çok yönlü stratejik ortaklığı yeni bir seviyeye çıkarmak üzere Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP), SPD ile etkileşimi ve işbirliğini güçlendirmeye gönüllü olduğunu vurguladı.

Li, ikili ilişkilerin önemli bir dayanağı olan ikili ekonomik ve ticari işbirliğini korumak, işbirliğinin ve iki halkın çıkarlarını daha iyi gözetebilmek için ÇKP'nin SPD ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Ülkeye daha fazla Alman firmasının gelmesinden memnuniyet duyacaklarını söyleyen Li, Çin'in pazar erişimini genişletmeye, fikri mülkiyet haklarının korunmasını güçlendirmeye ve pazar odaklı, yasalara dayalı, uluslararasılaşmış iş ortamını teşvik etmeye devam edeceğini ifade etti.

Başbakan, "Çin, sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını korumak için Almanya ile birlikte çalışmaya hazır. Ayrıca SPD'nin Almanya ve Avrupa'daki nüfuzunu artırmasını, rasyonellik, diyalog ve işbirliği içeren Çin politikasının genel tavrını sürdürmesini, Çin-Almanya ve Çin-AB ilişkilerinin istikrarlı ve sağlam gelişimini desteklemesini umuyoruz" dedi.

Klingbeil ise Almanya'nın iki ülke arasında yapılacak hükümetler arası 7. tur istişarelere aktif şekilde hazırlandığını ve toplantıdan verimli sonuçlar beklediğini söyledi.

ÇKP ile yaklaşık 40 yıl önce temas kuran SPD'nin, Çin ile diyaloğu sürdürme ve Almanya-Çin ilişkilerinin gelişimini aktif şekilde destekleme konusunda kararlı olduğunu söyleyen Klingbeil, Çin'in dışa açılma politikasını sürdürmesinden Almanya'nın memnuniyet duyduğunu ve Almanya-Çin ilişkileri kapsamında Çin'le "bağları koparma" gibi bir seçenek olmadığına inandığını söyledi.

Klingbeil, SPD'nin ÇKP ile stratejik diyalog ve iletişimi güçlendirmek, Almanya-Çin ekonomik ve ticari işbirliğini genişletmek, Almanya-Çin ve AB-Çin ilişkilerini sürdürülebilir ve istikrarlı şekilde geliştirmek için çaba göstermeye istekli olduğunu sözlerine ekledi.