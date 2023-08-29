Çin Başbakanı Li Qiang, ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo ile İşbirliği Geliştirme Görüşmesi Yaptı

Çin Başbakanı Li Qiang, Beijing'de konuk ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo ile bir araya geldi. Li, her iki tarafa da karşılıklı yarar sağlayacak işbirliğini geliştirme çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 29 Ağustos (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Beijing'de konuk ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo ile bir araya geldi. Li, Salı günü gerçekleşen görüşmede, her iki tarafa da karşılıklı yarar sağlayacak işbirliğini geliştirme çağrısında bulundu.

Li, Çin ve ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin karşılıklı olarak faydalı ve kazan-kazan anlayışına dayanan işbirliği temelinde olduğunu söyledi. Başbakan, ekonomik ve ticari konuların siyasileştirilmesi ve güvenlik kavramının aşırı genişletilmesinin, sadece ikili ilişkileri ve karşılıklı güveni ciddi şekilde etkilemekle kalmayıp aynı zamanda iki ülkenin işletmeleri ve halkının çıkarlarına zarar vereceğini, ayrıca küresel ekonomi üzerinde yıkıcı etkiler yaratacağı uyarısında bulundu.

Çin'in en büyük gelişmekte olan ülke, ABD'nin ise en büyük gelişmiş ülke olduğunu vurgulayan Li, iki ülkenin de karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini güçlendirmesi, ihtilaf ve cepheleşmeyi azaltması ve dünya ekonomisinin toparlanması ile küresel zorluklarla başa çıkılmasını ortaklaşa teşvik etmesi gerektiğini söyledi.