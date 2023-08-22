Çin Başbakanı Li Qiang, ABD ile İşbirliği Yapmaya İstekli

Çin Başbakanı Li Qiang, ABD ile büyük ülkeler olarak sorumluluk üstlenme, uluslararası ticaret kurallarını ortaklaşa koruma ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını sağlama konularında birlikte çalışmaya istekli olduğunu belirtti.

BEİJİNG, 22 Ağustos (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin'in ABD ile büyük ülkeler olarak sorumluluk üstlenme, uluslararası ticaret kurallarını ortaklaşa koruma ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını sağlama konularında birlikte çalışmaya istekli olduğunu belirtti.

Li, Pazartesi günü ABD-Çin İş Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Marc N. Casper başkanlığındaki heyetle görüşmesi sırasında söz konusu açıklamayı yaptı.

Çin'in dünyanın gelişmekte olan en büyük ülkesi, ABD'nin ise gelişmiş en büyük ülkesi olduğuna değinen Li, iki ülkenin ekonomik anlamda rakip olmaktan ziyade birbirlerini tamamladıklarını ifade etti. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkinin özünün kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliği olduğunu kaydeden Li, ekonomik ve ticari işbirliği ile ekonomik bağların sürdürülmesinin her iki tarafın da çıkarına hizmet ettiğini söyledi.

Çin-ABD ilişkileri ile ekonomik ve ticari işbirliğinin an itibarıyla bazı zorluklarla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Li, bunların aşılması için her iki tarafın da samimiyet göstermesi, orta yolda buluşması ve ortak çaba sarf etmesi gerektiğini kaydetti.

Li, Çin ve ABD'nin ortak kalkınmayı mutlak surette başarabileceklerini ve insanlık için daha iyi bir gelecek kurulmasına daha çok katkıda bulunmak üzere birlikte çalışabileceklerini belirtti.

Çin'in kapılarını dış dünyaya daha da fazla açacağını ifade eden Li, Çin yüksek kaliteli kalkınma ve modernleşme yolunda ilerlerken, devasa pazarının da büyüme için büyük potansiyel ve fırsatlarla dolu olduğunu kaydetti.

Başbakan, Çin'in pazar erişimini genişletmeye, iş ortamını optimize etmeye, yabancı sermayeli işletmelerin yerli firmalarla eşit muamele görmesini sağlamaya, adil rekabeti teşvik etmeye ve işletmelerin mülkiyet hakları ile girişimcilerin hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğini söyledi.

ABD-Çin İş Konseyi'nin 50. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Li, konseyin Çin ile ABD arasındaki ticari işbirliğinin geliştirilmesine, ikili ilişkilerin ilerletilmesine ve iki ülke halklarının refahının artırılmasına yaptığı katkılardan övgüyle söz etti.

Casper ve diğer heyet üyeleri ise konseyin iki ülke arasında sağlam ve istikrarlı ikili ilişkilerin yanı sıra her iki ülkenin ekonomik büyümesine büyük ivme kazandıracak ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesini desteklediğini belirtti.

ABD şirketlerinin rekabet gücünü artırma noktasında Çin pazarının kritik önem taşıdığına işaret eden konsey heyeti, Çin hükümetinin reform ve dışa açılım politikalarını derinleştireceğine dair göstergeleri memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Heyet ayrıca ikili ilişkilerin, iki ülkenin iş çevrelerine daha fazla emniyet getirecek şekilde daha da gelişmesi temennisinde bulundu.