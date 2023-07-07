Çin Başbakanı Li Qiang, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile Görüştü

Çin Başbakanı Li Qiang, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir araya gelerek Çin-ABD ilişkilerinin önemini vurguladı ve karşılıklı işbirliğinin önemine dikkat çekti.

BEİJİNG, 7 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Cuma günü başkent Beijing'de ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir araya geldi.

Li, dünyanın genel olarak istikrarlı bir Çin-ABD ilişkisine ihtiyaç duyduğunu ve iki ülkenin geçinmenin doğru yolunu bulup bulamayacağı meselesinin insanlığın geleceği açısından önem arz ettiğini söyledi. İki ülke liderinin geçen yıl Bali'de bir araya gelerek Çin-ABD ilişkilerinin gidişatını belirleyen bir dizi önemli uzlaşıya vardığını hatırlatan Li, karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliğinin, devletlerarası etkileşimin temel ilkelerini ve aynı zamanda ülkelerin birbirleriyle iyi geçinmesi için doğru yolu oluşturduğunu ifade etti.

"Çin kültürü, hegemonya ve zorbalığın aksine barışı her şeyin üstünde tutar" diyen Li, ABD'nin akılcı ve faydacı bir tutum benimseyerek Çin ile ikili ilişkileri en kısa sürede rayına oturtmak için aynı yönde çalışması temennisinde bulundu.

Çin ve ABD'nin ekonomik çıkarlarının iç içe geçtiğine değinen Li, karşılıklı çıkarların Çin-ABD ekonomik ilişkilerinin özünü oluşturduğunu ve işbirliğini güçlendirmenin her iki taraf için de gerçekçi bir talep ve doğru tercih olacağını belirtti.

"Çin'in kalkınması ABD için bir meydan okumadan çok fırsat, riskten çok kazançtır" diyen Li, böylesi bir işbirliği sürecinde ekonomik işbirliğinin siyasileştirilmesi veya güvenlik kavramının aşırı genişletilmesinin ne iki ülkenin ne de tüm dünyanın ekonomik kalkınmasına fayda sağlayacağını söyledi.

Li, her iki tarafı da iletişimi güçlendirmeye ve önemli ikili ekonomik meselelerde samimi, derinlemesine ve faydaya dayalı etkileşimde bulunmaya çağırdı. İki ülkeden de Çin-ABD ekonomik ilişkilerine istikrar ve pozitif enerji getirmesini isteyen Li, Çin ve ABD'nin koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmesi, küresel güçlüklerle başa çıkmak için birlikte çalışması ve ortak kalkınmayı desteklemesi gerektiğini vurguladı.

Yellen ise ABD'nin Çin'le bağları koparmaya veya tedarik zincirlerini kesmeye çalışmadığını belirterek, Çin'in modernleşme sürecini engellemek gibi bir niyeti olmadığını da ifade etti.

Yellen ayrıca iki ülke liderinin Bali'de vardığı uzlaşıyı hayata geçirme, iletişimi güçlendirme, farklılıklardan kaynaklanan yanlış anlamaları önleme, makro ekonomiyi istikrara kavuşturma ve küresel güçlükleri aşma konusunda işbirliğini güçlendirme, ayrıca iki ekonomiye de karşılıklı fayda sağlama arayışına yönelik isteğini dile getirdi.