Çin Başbakanı Li Qiang, 20. Çin-ASEAN Fuarı ve İş ve Yatırım Zirvesi'nde konuşma yapacak

Çin Başbakanı Li Qiang, Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde düzenlenecek olan 20. Çin-ASEAN Fuarı ve İş ve Yatırım Zirvesi'nin açılış törenine katılarak bir konuşma yapacak. Törene birçok yabancı lider ve üst düzey yetkili de katılacak.

BEİJİNG, 14 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, 17 Eylül'de Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de düzenlenecek olan 20. Çin-ASEAN Fuarı ve Çin-ASEAN İş ve Yatırım Zirvesi'nin açılış törenine katılarak bir konuşma yapacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Perşembe günü yaptığı açıklamada, fuarın açılış törenine Kamboçya Başbakanı Hun Manet, Laos Başbakanı Sonexay Siphandone, Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, Endonezya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ma'ruf Amin, Tayland Başbakan Yardımcısı ve Ticaret Bakanı Phumtham Wechayachai ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Genel Sekreteri Kao Kim Hourn'un aralarında bulunduğu yabancı lider ve üst düzey yetkililerin katılacağını belirtti.