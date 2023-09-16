Çin Başbakanı Li Çiang, Vietnam ve Endonezya ile ikili ilişkileri geliştirmek için çaba gösterdiklerini belirtti. Li, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ve Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Ma'ruf Amin ile bir araya geldi ve işbirliğini güçlendirmek için çeşitli alanlarda çalışacaklarını ifade etti.

Çin Başbakanı Li Çiang, Vietnam ve Endonezya ile ikili ilişkileri bir üst seviyeye taşımak istediklerini söyledi.

Xinhua ajansının haberine göre, Li, 20. Çin-ASEAN Fuarı'na katılmak üzere ülkeye gelen Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ve Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Ma'ruf Amin ile Nanning kentinde bir araya geldi.

Li, basına yaptığı açıklamada, Vietnam ve Endonezya ile ikili ilişkileri bir üst seviyeye taşıma gayretinde olduklarını vurguladı.

Çin ve Vietnam'ın dost "sosyalist komşular" olduğunu ve iki ülkenin stratejik önemi olan ortak bir geleceğe sahip bir topluluk inşa etmek için çalıştığını kaydeden Li, iki partinin (Çin Komünist Partisi ve Vietnam Komünist Partisi) üst düzey liderlerinin rehberliğinde taraflar arasındaki ilişkilerin geliştiğini kaydetti.

Li, Çin'in Vietnam'la karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini genişletmeye, ticaret, sanayi, eğitim, sağlık turizmi ve ulaşım alanlarındaki işbirliğini güçlendirmeye istekli olduğunu belirtti.

Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh de ülkesi ile Çin'in "yoldaş ve kardeş" olduğunu ve Vietnam-Çin kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığının ülkesinin en eski ve en değerli dış ilişkisi olduğunu ifade etti.

Pham Minh Chinh, Vietnam'ın iki partinin üst düzey liderlerinin vardığı önemli fikir birliğini uygulamaya, karşılıklı siyasi güveni daha da artırmaya, İki Koridor ve Tek Ekonomik Çevre ile Kuşak ve Yol Girişimi arasındaki sinerjiyi güçlendirmeye, tarım, ekonomi ve ticaret alanlarında işbirliğini derinleştirmeye hazır olduğunu vurguladı.

Ayrıca, Pham Minh Chinh, Vietnam'ın "tek Çin" ilkesine bağlı kaldığını ve Çin'in gelişimini desteklediğini dile getirdi.

Li, Ma'ruf Amin ile görüştü

Çin Başbakanı Li, Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Ma'ruf Amin ile görüşmesine dair, Endonezya ile stratejik işbirliğini daha üst düzeye taşımak istediklerini kaydetti.

Li, Çin'in kalkınma stratejisini Endonezya ile daha da uyumlu hale getirmeye, Kuşak ve Yol Girişimi'nde yüksek kaliteli işbirliğinin derinleştirilmesini teşvik etmeye ve daha fazla kazanç sağlamak için daha yüksek standartlı ve sürdürülebilir projeleri teşvik etmeye istekli olduklarını kaydetti.

İki ülkenin de eğitim, kültür, turizm, gençlik ve spor alanlarındaki işbirliğini artırması ve halkların dostluğunu geliştirmesi gerektiğini söyleyen Li, Çin'in Endonezya ile ASEAN'ın birliğini ortaklaşa korumaya istekli olduklarını ifade etti.

Ma'ruf Amin de Endonezya'nın ASEAN'ın dönem başkanlığına verdiği destekten dolayı Çin'e teşekkür ettiğini kaydederek ülkesinin ekonomi ve ticaret alanlarında Çin ile işbirliğini derinleştirmeye ve koordinasyonu güçlendirmeye istekli olduğunu belirtti.

Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı ayrıca, Çin ile bölgesel ve çok taraflı ilişkilerde işbirliğini ve kapsamlı stratejik ortaklığı yeni bir düzeye taşımayı arzuladıklarını sözlerine ekledi.