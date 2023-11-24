Çin Başbakanı Li Çiang, Fransa'dan Avrupa'yı serbest ticaret ruhuna bağlı kalmaya teşvik etmesini talep etti

Çin Başbakanı Li Çiang, Avrupa Birliği'nin (AB) Çin'den ithal elektrikli otomobillere sübvansiyon soruşturması başlattığı bir dönemde, Birliğin lokomotif ülkelerinden Fransa'dan 'Avrupa'yı serbest ticaret ruhuna bağlı kalmaya teşvik etmesini' talep etti.

Çin Başbakanı Li Çiang, Avrupa Birliği'nin (AB) Çin'den ithal elektrikli otomobillere sübvansiyon soruşturması başlattığı bir dönemde, Birliğin lokomotif ülkelerinden Fransa'dan "Avrupa'yı serbest ticaret ruhuna bağlı kalmaya teşvik etmesini" talep etti.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Başbakan Li, ülkesini ziyaret eden Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile görüştü.

Ülkesinin Fransa ve Avrupa ile karşılıklı faydaya dayalı pratik işbirliğini geliştirmeyi istediğini vurgulayan Li, "Umarız Fransa, Avrupa'yı açık piyasa ve serbest ticaret ruhuna bağlı kalmak için etkin şekilde teşvik eder." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu, Çin'de elektrikli otomobil üreticilerine yönelik devlet sübvansiyonlarının rekabete etkisine ilişkin soruşturma başlatacağını duyurmuş, soruşturmaya ilişkin resmi bildirim 4 Ekim'de AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmıştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyesi Çin ve Fransa'nın dünya barışı ve kalkınması için ortak sorumluluk üstlenmesi gerektiğine dikkati çeken Li, iklim değişikliği ve biyo-çeşitliliğin korunması gibi acil sorunlara yanıt vermek için Fransa ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Colonna da Çin ile üst düzey temasları yoğunlaştırmayı, karşılıklı siyasi güveni derinleştirmeyi ve ekonomi, ticaret, kültür ve diğer alanlarda işbirliğini artırmayı istediklerini belirtti.

Fransa'nın açık piyasa ekonomisini savunduğunu, Çin'in dünya barışı ve ortak kalkınması için daha büyük rol oynamasını desteklediğini ifade eden Colonna, iklim değişikliği ve biyoçeşitlilik konusunda birlikte çalışmaya hazır olduklarını bildirdi.

Fransız Bakan ayrıca Çinli mevkidaşı Vang Yi ile de görüşürken iki bakanın başkanlığındaki heyetler arasında Çin-Fransa Üst Düzey İnsanlar Arası ve Kültürel Diyalog Mekanizması toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yılı ve Çin-Fransa Kültür ve Turizm Yılı olan 2024'teki faaliyetlere ilişkin hazırlıklar ele alındı.