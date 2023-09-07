Çin Başbakanı Li Çiang, Doğu Asya'nın Kalkınması İçin Açıklık ve Barışın Korunmasını Vurguladı

Çin Başbakanı Li Çiang, Doğu Asya'nın kalkınması için açıklık anlayışının ve barışın korunması gerektiğini vurguladı. Li, ASEAN Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Doğu Asya'nın kalkınmanın zorluklarının, açıklığın gereğinin ve barışın değerinin farkında olduğunu ifade etti.

Çin Başbakanı Li Çiang, küreselleşme sayesinde dünyada ekonomik büyümenin motoru haline gelen Doğu Asya'nın kalkınması için açıklık anlayışının ve barışın korunması gerektiğini vurguladı.

Başbakan Li, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen 43. ASEAN Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen 18. Doğu Asya Zirvesi'nde bir konuşma yaptı.

ASEAN üyesi 10 ülkenin yanı sıra Japonya, Güney Kore, ABD, Rusya, Hindistan, Kanada ve Avustralya'nın katıldığı zirvede liderlere hitap eden Li, "Doğu Asya, kalkınmanın zorluklarının, açıklığın gereğinin ve barışın değerinin farkında." ifadesini kullandı.

Li, Doğu Asya ülkelerinin on yıllardır ekonomik küreselleşme dalgalarının yarattığı fırsatları değerlendirerek açıklığa dayalı kalkınma ve kazan-kazan işbirliği yolunda ilerlediğini ve bu sayede dünyada kalkınmanın motoru haline geldiğini vurguladı.

Bölgenin refahı için işbirliğinin sürülmesi gerektiğine işaret eden Li, bölge ülkelerinin birliğin refah anlamına geldiğini, bölünmenin çöküşe götüreceğini anladığını belirtti.