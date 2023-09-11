Çin Başbakanı Li Çiang, Biden ile G20 Zirvesi'nde görüştü

Çin Başbakanı Li Çiang'ın, Hindistan'daki G20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmede, 'Çin'in kalkınmasının ABD için tehdit değil fırsat olduğunu' ifade ettiği bildirildi.

Çin Başbakanı Li Çiang'ın, Hindistan'daki G20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmede, "Çin'in kalkınmasının ABD için tehdit değil fırsat olduğunu" ifade ettiği bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, Başbakan Li'nin zirve sırasında Biden ile kısa bir görüşme yaptığını doğruladı.

Sözcü Mao, Li'nin görüşmede, "Çin'in kalkınmasının ABD için tehdit değil fırsat olduğunu" vurguladığını belirtti.

Başbakan'ın iki ülke arasında temasların artırılmasını istediklerini dile getirdiğini aktaran Mao, Başkan Biden'ın da "ABD'nin Çin ekonomisinin büyüdüğünü görmeyi istediğini, Çin'in büyümesine zarar vermeyeceğini" söylediğini ifade etti.

Gayriresmi nitelikteki görüşme, iki ülke liderinin geçen yıl Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Zirvesi'ndeki yüz yüze görüşmesinden bu yana en üst düzey temas oldu.

Başbakan Li, Yeni Delhi'deki zirveye katılmayan Devlet Başkanı Şi Cinping'in yerine Çin'i temsil etmişti.

Şi, G20 liderler zirvelerinin düzenli gerçekleştirildiği 2008'den bu yana toplantılara bizzat katılmayan ilk Çin Devlet Başkanı olmuştu.

ABD Başkanı Biden, Hindistan'daki zirvenin ardından Vietnam'a yaptığı ziyarette Şi'nin G20 Zirvesi'ne katılmamasına ilişkin "Şu anda bazı zorluklarla uğraşıyor." diyerek Çin'in "ekonomik zorluklarla" karşı karşıya olduğuna işaret etmişti.

Biden, G20 sırasında Çin Başbakanı Li Çiang ile görüştüğünü dile getirerek, "İstikrar hakkında konuştuk. Hiç de çatışmacı bir konuşma değildi." ifadesini kullanmıştı.