Çin Başbakanı G20 Üyelerinden Örnek Teşkil Etmelerini İstedi

Çin Başbakanı Li Qiang, G20 üyelerinden örnek teşkil edecek rol üstlenmelerini istedi. Li, G20 Zirvesi'nde yaptığı konuşmada kalkınmanın en acil konu olduğunu vurguladı ve üyelerin kalkınma konusunu merkeze yerleştirmeleri gerektiğini belirtti.

YENİ DELHİ, 10 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, G20 üyelerinden örnek teşkil edecek rol üstlenmelerini istedi.

Li söz konusu açıklamayı Pazar günü 18. G20 Zirvesi'nin üçüncü oturumundaki konuşması sırasında yaptı.

Başbakan, "Yalnızca şu anda iyi bir iş çıkararak iyi bir geleceğe sahip olabiliriz" dedi.

Mevcut en acil konunun kalkınma olduğuna işaret eden Li, G20 üyelerinin, kalkınma konusunu makro politika koordinasyonunun merkezine yerleştirmeleri gerektiğini ifade etti.