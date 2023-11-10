Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing, AB İç Pazardan Sorumlu Komisyon Üyesi Thierry Breton ile Görüştü

Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing, AB İç Pazardan Sorumlu Komisyon Üyesi Thierry Breton ile Beijing'de bir araya geldi. Zhang, Çin-AB kapsamlı stratejik ortaklığının 20. yıldönümünde endüstriyel dönüşüm, dijital ekonomi ve işbirliğini derinleştirmeye istekli olduklarını belirtti. Breton ise AB'nin Çin ile işbirliğini güçlendirmeye istekli olduğunu vurguladı.

BEİJİNG, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing Cuma günü Beijing'de Avrupa Birliği'nin İç Pazardan Sorumlu Komisyon Üyesi Thierry Breton ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Zhang, bu yılın Çin-AB kapsamlı stratejik ortaklığının kuruluşunun 20. yıldönümü olduğunu hatırlatarak, endüstriyel anlamda dönüşüm ve iyileşmenin yanı sıra dijital ekonominin geliştirilmesi konusunda AB ile yararlı işbirliğini derinleştirmeye istekli olduklarını belirti.

Zhang ayrıca, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarı ile düzgün şekilde işleyişini sağlamak, dijital yönetişim gibi küresel zorluklarla başa çıkmak ve kalkınma hedeflerine ulaşmada karşılıklı olarak daha fazla yardımda bulunmak için her iki tarafa da ortak çaba göstermeleri çağrısında bulundu.

Breton ise AB ve Çin'in pek çok alanda ortak çıkarları paylaştığını ve AB'nin Çin ile etkileşim ve işbirliğini daha da güçlendirmeye istekli olduğunu söyledi.