Çin Başbakan Yardımcısı Türkmenistan'a ziyaret gerçekleştirdi

Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve Türkmenistan Başbakan Yardımcısı Rashid Meredov ile görüşmek üzere Türkmenistan'a ziyarette bulundu.

AŞKABAT, 30 Kasım 2023 (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Daimi Komitesi Üyesi Ding Xuexiang (solda), Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile bir araya geldi, 29 Kasım 2023.

Türkmenistan'a iki günlük ziyarette bulunan Ding, ziyareti sırasında Berdimuhamedov ile görüştü. Ding ayrıca, Türkmenistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Rashid Meredov ile bir araya geldi ve Çin-Türkmenistan İşbirliği Komitesi'nin 6. toplantısına eş başkanlık yaptı. (Fotoğraf: Li Tao/Xinhua)