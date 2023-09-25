Çin Başbakan Yardımcısı Tarımsal Üretimi ve Kırsal Canlandırmayı Teşvik Etmek İçin Çalışmaların Sürdürülmesi Gerektiğini Söyledi

Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guozhong, tarımsal üretimde iyi bir sonuç elde etmek ve geniş kapsamlı kırsal canlandırmayı teşvik etmek üzere çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

HEFEİ, 25 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guozhong, tarımsal üretimde iyi bir sonuç elde etmek ve geniş kapsamlı kırsal canlandırmayı teşvik etmek üzere çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Cumartesi günü Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde düzenlenen 2023 Çinli Çiftçilerin Hasat Festivali kutlamasına katılan Liu, çiftçilerin ve tarım sektöründe çalışanların, zor kazanılan hasada yönelik çalışmaları takdir ettiğini belirtti.

Liu, her cephede gıda güvenliğinin temelini sağlamlaştırmak üzere tarımsal üretimde iyi sonuçlar elde etmek için sürekli daha fazla çalışılması gerekliliğini vurguladı.

Başbakan yardımcısı, kırsal canlandırmanın teşvik edilmesinde sağlam adımlar atmak, çiftçilerin gelirlerini artırmak için çok sayıda önlem almak ve kırsal kalkınmada derinlemesine çalışmalar yürütmek üzere çaba gösterilmesi çağrısında da bulundu.