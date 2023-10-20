Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, uluslararası işbirliği konularında görüş alışverişinde bulundu

Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) Genel Direktörü Gerd Muller ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) Konsey Başkanı Salvatore Sciacchitano ile görüş alışverişinde bulundu. Ayrıca He, Blackstone Group Başkanı Stephen Schwarzman ile de görüştü.

BEİJİNG, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Beijing'deki 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'na katılan Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) Genel Direktörü Gerd Muller ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) Konsey Başkanı Salvatore Sciacchitano ile Perşembe günü bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan He, Muller ile Çin ve UNIDO arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesi, Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında bağlanabilirlik işbirliğinin ortaklaşa teşvik edilmesi ve Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin uygulanması gibi konularda görüş alışverişinde bulundu.

He'nin Sciacchitano ile görüşmesinde ise Çin ve ICAO arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi, uluslararası hava taşımacılığındaki toparlanmanın hızlandırılması ve havacılık emisyonlarının azaltılması konularında görüş alışverişi yapıldı.

Çin Başbakan Yardımcısı He ayrıca Blackstone Group Başkanı Stephen Schwarzman ile bir araya geldi. İki taraf mevcut uluslararası ekonomik durum, Çin-ABD ekonomik ve ticari işbirliği ile diğer konularda görüş alışverişinde bulundu.