Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, ABD'yi ziyaret edecek
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Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin-ABD ekonomik ve ticari işler baş temsilcisi He Lifeng, ABD'yi ziyaret edecek. Ziyaret, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in daveti üzerine gerçekleşecek.
BEİJİNG, 6 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin-ABD ekonomik ve ticari işler baş temsilcisi He Lifeng, 8-12 Kasım tarihleri arasında ABD'yi ziyaret edecek.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Pazartesi günü yaptığı açıklamada, aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan He'nin ziyaretinin, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in daveti üzerine gerçekleşeceğini duyurdu.
Kaynak: Xinhua / Politika