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Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, ABD'yi ziyaret edecek

Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin-ABD ekonomik ve ticari işler baş temsilcisi He Lifeng, ABD'yi ziyaret edecek. Ziyaret, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in daveti üzerine gerçekleşecek.