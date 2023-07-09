Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile Görüştü

Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile Beijing'de bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke liderinin Bali'de vardığı uzlaşının hayata geçirilmesi ve ekonomik sorunların çözümü üzerine çalışma kararı alındı.

BEİJİNG, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Cumartesi günü Beijing'de ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke liderinin Bali'de vardığı önemli uzlaşının hayata geçirilmesi üzerinde yoğunlaşan taraflar, iki ülke ve tüm dünyanın ekonomik ve mali durumu ile ortak küresel güçlükleri aşmak için birlikte çalışmaya yönelik derinlemesine, samimi ve tatbiki etkileşimde bulundu. Görüşme yapıcı şekilde geçti.

Görüşmede, ulusal güvenlik kavramının genişletilip istismar edilmesinin normal ekonomik ve ticari işbirliğine fayda getirmeyeceğini vurgulayan He, ABD'nin Çin'e uyguladığı yaptırım ve kısıtlamalarla ilgili kaygılarını dile getirdi.

İki taraf, küresel sorunların çözümünde iletişim ve işbirliğini güçlendirme ile karşılıklı fikir alışverişini ve etkileşimi sürdürme konusunda anlaştı.