Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Kuşak ve Yol Bilim ve Teknoloji Etkileşim Konferansı'na Kutlama Mesajı Gönderdi

Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in önerisi üzerine düzenlenen 1. Kuşak ve Yol Bilim ve Teknoloji Etkileşim Konferansı'na bir kutlama mesajı gönderdi. Ding, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin önemini vurgulayarak, bilim ve teknoloji işbirliğini derinleştirmek ve tüm dünyadaki insanların yararına olacak şekilde teşvik etmek istediklerini belirtti.

CHONGQİNG, 7 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in, önerisi üzerine düzenlenen 1. Kuşak ve Yol Bilim ve Teknoloji Etkileşim Konferansı'na bir kutlama mesajı göndererek, Kuşak ve Yol bilim ve teknoloji işbirliğine verdiği büyük önemi tam anlamıyla gösterdiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komite Üyesi olan Ding, Pazartesi günü Chongqing'de düzenlenen konferansın açılış törenindeki konuşmasında söz konusu ifadeleri kullandı.

ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi ve ÇKP Chongqing Belediye Komitesi Sekreteri Yuan Jiajun ise açılış töreninde Xi'nin gönderdiği kutlama mesajını okudu.

Ding, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin önerilmesinden bu yana Çin'in çok sayıda somut sonuç elde etmek için Kuşak ve Yol Bilim, Teknoloji ve İnovasyon İşbirliği Eylem Planı'nı tam olarak uygulamak, yenilikçi İpek Yolu'nun inşasını hızlandırmak ve bilim ve teknoloji inovasyon işbirliğini teşvik etmek üzere tüm taraflarla birlikte çalıştığını söyledi.

Ding, bilim ve teknoloji inovasyon işbirliğini derinleştirmek ve bilim ve teknoloji başarılarını tüm dünyadaki insanların yararına olacak şekilde teşvik etmek üzere Kuşak ve Yol ülkeleriyle el ele çalışmaya istekli olduklarını vurguladı.