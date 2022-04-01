Çin, Avustralya'yı, İçişlerine Karışmanın "Yüksek Bedeli" Olacağı Konusunda Uyardı

BEİJİNG, 31 Mart (Xinhua) — Wu, ABD, İngiltere ve Avustralya arasındaki AUKUS anlaşması ile ilgili soru üzerine, bencil çıkarları tarafından yönlendirilen bazı Avustralyalı siyasetçilerin, son dönemde Çin ile ilgili meseleleri abarttıklarını ve Çin-Avustralya ilişkileri ile Taiwan'la ilgili meseleler hakkında çok kez yanlış açıklamalarda bulunduklarını belirtti. Wu basın toplantısında, Avustralya'nın ABD ve İngiltere'nin sağladığı teknolojiyle nükleer enerjiyle çalışan denizaltılar inşa etmesine olanak sağlayacak olan AUKUS anlaşmasının, uluslararası nükleer silahsızlanma rejimini bozduğunu, bölgesel barış ve istikrarı zedelediğini ve uluslararası toplum tarafından geniş anlamda reddedildiğini ifade etti.

Çin'in Avustralya'nın sözde "Çin askeri tehdidi" teorisine ilişkin beklenti yaratmaya yönelik kasıtlı girişimini esefle karşıladıklarını ve buna şiddetle karşı çıktıklarını belirten Wu, Avustralya tarafının Taiwan sorunuyla ilgili yaptığı yanlış açıklamaların son derece "tehlikeli" olduğuna işaret etti. Wu, "Bu vesileyle Avustralya tarafını, Taiwan'ın, Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğu, Taiwan'la ilgili işlerin Çin'in içişleri olduğu ve bu konuda dış müdahaleye izin verilmeyeceği konusunda uyarıyoruz" dedi.

Xinhua / Politika