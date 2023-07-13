Çin-Arap Ülkeleri Siyasi Partiler Diyaloğu Yinchuan'da Başladı

Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin merkezi Yinchuan'da, dördüncü Çin-Arap Ülkeleri Siyasi Partiler Diyaloğu başladı. Etkinliğe 19 Arap ülkesinden siyasi liderler ile 67 siyasi parti ve örgütün liderleri katıldı. Diyaloğun, ÇKP ile Arap ülkelerinin siyasi partileri arasındaki etkileşim ve işbirliği için önemli bir platform olduğu vurgulandı.

YİNCHUAN, 13 Temmuz (Xinhua) -- Dördüncü Çin-Arap Ülkeleri Siyasi Partiler Diyaloğu Perşembe günü Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin merkezi Yinchuan'da başladı.

El Fetih partisinin başkanı olan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas etkinliğe yazılı bir mesaj gönderdi. Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Uluslararası Departmanı, ÇKP Merkez Komitesi Parti Okulu (Ulusal Yönetim Akademisi) ve Ningxia Hui Özerk Bölgesi Parti Komitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinliğe 19 Arap ülkesinden siyasi liderler ile 67 siyasi parti ve örgütün liderleri katıldı.

Diyaloğun ÇKP ile Arap ülkelerinin siyasi partileri arasındaki etkileşim ve işbirliği için önemli bir platform olduğuna dikkat çeken katılımcılar, Çin ve Arap medeniyetleri arasında daha fazla etkileşim ve karşılıklı öğrenmeyi kolaylaştırma, yeni dönemde ortak geleceğe sahip bir Çin-Arap toplumunu birlikte inşa etme sözü verdi.

Etkinlikte Küresel Medeniyet İnisiyatifi'nin uygulanmasına ilişkin bir deklarasyon onaylandı.