Çin, Almanya'nın Çin ürünlerine bağımlılığı azaltma stratejisini eleştirdi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Almanya'nın yeni Çin Stratejisi'ni himayecilik olarak nitelendirdi ve dünyadaki kutuplaşmayı artıracağını belirtti. Almanya ise riskleri en aza indirme ve bağımlılıkları azaltma amacıyla Çin ile çalışmak istediklerini ifade etti.

Çin, Almanya'nın Çin ürünlerine bağımlılığı azaltmaya yönelik stratejisini "bir tür himayecilik" olarak nitelendirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, düzenlediği günlük basın toplantısında, Almanya'nın yeni Çin Stratejisi'ni değerlendirdi.

Söz konusu stratejinin dünyadaki kutuplaşmayı arttıracağını söyleyen Vang, "Riski azaltmak ve bağımlılığı azaltmak adına, rekabet ve himayecilik yapmanın, güvenlik kavramını gereğinden fazla esnetmenin ve normal işbirliğini siyasileştirmenin yalnızca ters etki yapacağına ve yapay riskler yaratacağına inanıyoruz." görüşünü paylaştı.

Almanya'nın yeni Çin stratejisi

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ülkesinin yeni Çin Stratejisi'ne ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kendimizi Çin'den koparmak değil, risklerimizi en aza indirmek istiyoruz. Biz Çin ile birlikte çalışmak istiyoruz. Çünkü bizim Çin'e ihtiyacımız var ama Çin'in de Avrupa'da bize ihtiyacı var." ifadesini kullanmıştı.

Riskleri en aza indirmenin, Avrupa'da Alman ekonomisini desteklemenin yanı sıra bağımlılıkları azaltmayı da içerdiğini vurgulayan Baerbock, şunları kaydetmişti:

"Ticaret ve tedarik zincirleri ne kadar çeşitli olursa ülkemiz de o kadar dirençli olacaktır. Bağımsızlığımız için küresel ortaklıklara yatırım yapıyoruz. Her iki tarafa da fayda sağlayan adil ticaret istiyoruz. Buna adil ve sürdürülebilir ticaret için standartlar belirleyebileceğimiz serbest ticaret anlaşmaları da dahil."