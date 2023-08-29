Çin, ABD'yi Çinli öğrencilere yönelik baskılardan vazgeçmeye çağırdı

BEİJİNG, 29 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ABD'yi ulusal güvenlik bahanesiyle ülkedeki Çinli öğrencilerin peşine düşmekten vazgeçmeye çağırdı.

Wang, Pazartesi günü düzenlediği olağan basın toplantısında, "ABD sebepsiz yere ve uydurma suçlamalarla Çinli öğrencileri tutuklamakta, sorgulamakta ve sınır dışı etmektedir. Bu, siyasi amaçlarla yapılan kasıtlı baskı ve zulümden başka bir şey değildir. Bu uygulamaya şiddetle karşı çıkıyoruz" dedi.

Wang, FBI'ın Çinli bir öğrencinin öğrenim başvurusu belgelerinden kişisel bilgilerini çalarak öğrenciyi "vize dolandırıcılığı" suçlamasıyla tutuklayıp suçladığına ilişkin haberlerle ilgili yorumunun sorulması üzerine söz konusu açıklamayı yaptı. Sözcü ayrıca üç Çinli öğrencinin ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi tarafından herhangi bir geçerli kanıt ya da gerekçe gösterilmeksizin tutuklanıp sorgulandığını ve sınır dışı edildiğini hatırlattı.

Halklar arası etkileşimin, Çin-ABD ilişkilerine yönelik halk desteğinin temelini oluşturduğunu vurgulayan Wang, akademi, eğitim, bilim ve teknoloji alanındaki etkileşimlerin bunun önemli bir parçasını oluşturduğunu söyledi.

Sözcü, ABD tarafının iki ülke arasındaki eğitim etkileşimini ve halklar arası etkileşimi desteklediğini ve Çinli öğrencilere kucak açtığını iddia etmesine karşın, ulusal güvenlik konseptini aşırı genişletmeye ve ABD'de öğrenim görmeyi ya da araştırma yapmayı planlayan Çinli öğrencileri geri püskürtmeye yönelik olarak önceki yönetimin benimsediği yanlış uygulamayı devam ettirdiğini dile getirdi.

Wang, "Bu, Çinli öğrencilerin meşru hak ve çıkarlarına zarar vermekte ve iki ülke arasındaki halklar arası etkileşimin ve eğitim işbirliğinin normal seyrini baltalamaktadır" dedi.

Wang, "ABD'yi, dile getirdiği üzere Çinli öğrencilere gerçekten kucak açmasını, yanlı ve ayrımcı 10043 sayılı Bildiriyi geri çekmeye ve ulusal güvenlik bahanesiyle ülkedeki Çinli öğrencilerin peşine düşmeye son vermeye çağırıyoruz" diye konuştu.

Sözcü, ülkesinin Çinli vatandaşların meşru hak ve çıkarlarını savunmak için gerekli önlemleri almaya devam edeceğini ve ABD'ye giden öğrencilere bu tür risklere karşı dikkatli olmalarını hatırlatacağını belirtti.