Çin, ABD'nin Tayvan'a askeri yardımını kınadı

Çin, ABD'nin Tayvan'a askeri yardım yapmasını kınayarak, Çin'in egemenliğini ve güvenlik çıkarlarını tehdit ettiğini belirtti. Çin, Tayvan sorununun kendi iç işi olduğunu ve yabancı müdahalenin kabul edilemeyeceğini vurgulayarak ABD'ye askeri temasları kesmesi ve silah satışına son vermesi çağrısında bulundu.

Çin, ABD'nin, Tayvan'a, "egemen ülkelere" yönelik bir program olan "Yabancı Askeri Finansman" (FMF) dahilindeki askeri yardıma onay vermesini kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, ABD'nin "FMF" programı kapsamında Tayvan'a silah sağlamasının "tek Çin" ilkesini ihlal ettiğini, Çin ile ABD arasındaki diplomatik ilişkilerin temelini oluşturan Üç Ortak Bildiri'nin, özellikle de Tayvan'a silah satışına ilişkin 17 Ağustos 1982 tarihli bildirinin hükümlerine aykırı olduğunu belirtti.

Planlanan yardımın Çin'in egemenliğini ve güvenlik çıkarlarını tehdit ettiğini savunan Sözcü Vang, ABD'yi kınadıklarını bildirdi.

Vang, Tayvan sorununun Çin'in "iç işi" olduğunu, yabancı müdahalesinin kabul edilemeyeceğini vurgulayarak ABD'ye Tayvan ile askeri temaslarını kesmesi ve silah satışına son vermesi çağrısında bulundu.

CNN televizyonu, ABD Dışişleri Bakanlığının, genellikle "egemen ülkeler" için kullanılan FMF programı dahilinde Tayvan'a 80 milyon dolar değerine askeri yardım yapılmasına ilişkin Kongre'ye bildirimde bulunduğunu bildirmişti.

ABD, Çin ile imzaladığı 17 Ağustos 1982 tarihli ortak bildiride Tayvan'a silah satmayacağını açıkça ifade etmese de "Çin'in Tayvan Boğazı'nı silahlandırmasına mukabil bir seviyeye indireceğini" deklare etmişti.

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Pekin, "Tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.