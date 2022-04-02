Çin, ABD'nin "Hong Kong Politika Yasası Raporu"Nu Reddetti

BEİJİNG, 2 Nisan (Xinhua) — Sözcü Zhao Lijian, açıklamasını günlük basın brifinginde "Hong Kong meseleleri ile ilgili sorumsuz bir şekilde açıklamalarda bulunan ve gerçekleri tamamen göz ardı ederek Çin'in merkezi hükümeti ve Hong Kong Özel İdare Bölgesi'ndeki (HKSAR) yönetimine karşı asılsız suçlamalarda bulunan" rapora dair yorum yapması istendiğinde yaptı. Zhao, Hong Kong'un Çin'in Özel İdari Bölgesi olduğunu söyledi ve Hong Kong meselelerinin Çin'in hiçbir dış müdahalenin kabul edilmeyeceği iç işlerine dahil olduğunu ifade etti.

Zhao, Hong Kong'un anavatana dönüşünden bu yana, "tek ülke, iki sistem", "Hong Kong halkının Hong Kong'u yönetmesi" ve üst düzey özerklik politikalarının ciddiyetle uygulandığını ve Hong Kong'da yaşayanların sahip olduğu hak ve özgürlüklerin yasalarla korunduğunu kaydetti. Zhao, Çin'in Hong Kong'un refah ve istikrarı ile "tek ülke, iki sistem" ilkesini korumak için HKSAR'da Ulusal Güvenliğin Korunmasına İlişkin Yasa'yı çıkardığını ve uyguladığını, Hong Kong'daki seçim sistemini yasalara uygun olarak iyileştirdiğini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Hong Kong'daki ulusal güvenlik yasasının, ulusal güvenliği tehlikeye atan az sayıdaki suçluyu hedef aldığını ve Hong Kong vatandaşlarının ve Hong Kong'daki yabancı ülke vatandaşlarının yasal hak ve özgürlüklerini koruduğunu da belirtti. Hong Kong'da ulusal güvenlik yasasının uygulanmasından bu yana, Hong Kong'da hukukun üstünlüğünün daha iyi hale geldiğini ve garanti altına alındığını söyleyen sözcü, "Bu inkar edilemeyecek nesnel bir gerçektir" dedi.

Xinhua / Politika