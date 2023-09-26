Çin, ABD'nin Çinli şirket ve kişileri yaptırım listesine eklemesine karşı çıkıyor

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin Çinli şirket ve kişileri yaptırım listesine eklemesine karşı çıktığını belirtti. Çin, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarını ve uluslararası ticaret düzenini baltaladığını vurguladı.

BEİJİNG, 26 Eylül (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, ABD Hazine Bakanlığı'nın Çinli şirket ve kişileri sözde İran'ın insansız hava aracı ve askeri uçak geliştirme programıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar ve Engellenen Kişiler Listesi'ne (SDN) eklemesine şiddetle karşı çıktıklarını belirtti.

Sözcü, ABD'nin tek taraflı yaptırımları ve sınır aşan yargı yetkisini kötüye kullandığını, uluslararası ticaret düzenini ve kurallarını baltaladığını, uluslararası ekonomik ve ticari etkileşimin normal seyrini engellediğini, Çinli firma ve kişilerin hak ve çıkarlarına zarar verdiğini vurguladı.

ABD'nin Çinli şirket ve kişilere yönelik mesnetsiz baskılarına derhal son vermesi gerektiğini söyleyen sözcü, Çin'in kendi meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak üzere gerekli önlemleri alacağını sözlerine ekledi.