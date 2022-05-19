Çin: 'ABD'nin Çin'e yönelik ek gümrük vergilerini kaldırması çıkarlarına uygun'

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Su Yuting, ABD'nin Çin'e uyguladığı ek gümrük vergilerini kaldırmasının ABD'li tüketicilerin ve işletmelerin çıkarlarına da uygun olduğunu söyledi.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Su Yuting, başkent Pekin'de düzenlenen basın toplantısında ABD'nin Çin'e uyguladığı ek gümrük vergilerinin kaldırılması hakkında açıklamada bulundu. Sözcü Su, ABD'de yüksek enflasyonun yaşandığı bir dönemde ABD yönetiminin Çin'e yönelik ek gümrük vergilerini kaldırmasının ABD'li tüketiciler ve işletmelerin temel çıkarlarına uyduğu gibi Çin'in ve tüm dünya ülkelerinin çıkarlarına da uygun olduğunu belirtti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen daha önce yaptığı açıklamada, ABD'nin Çin'e yönelik ek gümrük vergilerinin bir kısmını kaldırmasından yana olduğunu ifade etmişti.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika