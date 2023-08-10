Çin, ABD'nin Çin'deki yatırımlara yönelik yaptırımlarını kınadı

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Çin'deki yatırımlara yönelik getirdiği yaptırımları kınadığını ve ciddi diplomatik girişimlerde bulunduğunu açıkladı. ABD Başkanı Joe Biden'ın yatırımları kısıtlama kararının güvenlik kavramının istismar edilmesi ve iş ilişkilerinin siyasileştirilmesi anlamına geldiği belirtildi.

BEİJİNG, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD tarafından Çin'deki yatırımlara yönelik tek taraflı getirilen yaptırımları kınadıklarını ve buna şiddetle karşı çıktıklarını; bu bağlamda ABD'ye ciddi diplomatik girişimlerde bulunduklarını belirtti.

Haberlere göre ABD Başkanı Joe Biden, 10 Ağustos sabahı Beijing saatiyle erken vakitlerde, ABD şirketlerinin yurtdışındaki yatırımlarına yönelik inceleme mekanizmaları oluşturulmasına ve bu şirketlerin Çin'deki yarı iletken ve mikroelektronik, kuantum bilgi teknolojisi ve yapay zeka sektörlerindeki yatırımlarının kısıtlanmasına ilişkin idari emri imzaladı.

Sözcü, konuya ilişkin soru üzerine ABD'li şirketlerin Çin'deki yatırımlarının ulusal güvenlik kaygıları öne sürülerek kısıtlanmasının, güvenlik kavramının istismar edilmesi ve iş ilişkilerinin siyasileştirilmesi anlamına geldiğini söyledi.

Sözcü, bu hamlenin asıl amacının, Çin'i söz konusu alanlarda kalkınma hakkından mahrum bırakmak ve başkalarını düşünmeden ABD üstünlüğünü bencilce sürdürmek olduğunu ifade etti.

Sözcü, "Bu bariz bir ekonomik zorlama ve teknoloji zorbalığı olup; piyasa ekonomisi ve adil rekabet ilkelerini ciddi şekilde ihlal eden, uluslararası ekonomik ve ticari düzene zarar veren, küresel sanayi ve tedarik zincirlerini istikrarsızlaştıran ve hem Çin'le ABD'nin hem de küresel iş dünyasının çıkarlarına zarar veren bir eylemdir. Bu, küreselleşmenin önlenmesi ve Çin'i saf dışı bırakmaya yönelik bir hamledir" dedi.

Biden'ın Çin'le "bağları koparmama" ya da Çin'in ekonomik kalkınmasını durdurmama yönündeki taahhütlerini hatırlatan sözcü, ABD'den bu taahhüdü yerine getirmesini, teknoloji ve ticaret konularını siyasileştirmeye, araçsallaştırmaya ve silah olarak kullanmaya son vermesini, yanlış kararları derhal iptal etmesini, Çin'deki yatırımlar üzerindeki kısıtlamaları kaldırmasını ve Çin-ABD işbirliği için elverişli bir ortam yaratmasını istedi.

Sözcü, "Gelişmeleri yakından takip edecek, hak ve çıkarlarımızı kararlılıkla koruyacağız" dedi.