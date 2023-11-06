Çin, ABD'li politikacıların Hong Kong'a yaptırım tehdidini kınadı

Çin Devlet Konseyi Hong Kong ve Makao İşleri Ofisi, ABD'li politikacıların Hong Kong yönetim yetkililerine ve yargı personeline yaptırım tehdidinde bulunmasını kınadı. Sözcü, bu tehdidin hukukun üstünlüğü ilkesine aykırı olduğunu ve uluslararası adaleti göz ardı etmek anlamına geldiğini belirtti.

BEİJİNG, 6 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Hong Kong ve Makao İşleri Ofisi sözcüsü, Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) yönetim yetkililerine ve yargı personeline yaptırım uygulama tehdidinde bulunan ABD'li politikacıları kınadı.

Pazar günü yaptığı açıklamada HKSAR'da hukukun üstünlüğünün uluslararası toplum tarafından geniş kabul gördüğünü kaydeden sözcü, Hong Kong'da ulusal güvenlik ve hukukun üstünlüğünün korunmasının, HKSAR yetkilileri ve yargı personelinin müdahale kabul etmeyen görevleri olduğunu vurguladı.

Sözcü, bazı ABD'li yetkililerin bu kişilere yaptırım uygulama tehdidinin, hukukun üstünlüğü ilkesinin ruhuna aykırı olduğunu ve uluslararası adaleti göz ardı etmek anlamına geldiğini belirtti.