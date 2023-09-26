Çin, AB ile stratejik ortaklığını güçlendirmeye hazır

Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Çin-Avrupa Birliği (AB) kapsamlı stratejik ortaklığını yeni bir seviyeye çıkarmak üzere Çin'in AB ile çalışmaya hazır olduğunu belirtti. Çin-AB Üst Düzey Ekonomik ve Ticari Diyaloğu'nda yapılan görüşmelerde iki taraf arasında samimi ve faydalı iletişim sağlandı.

BEİJİNG, 26 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, iki tarafın liderlerinin vardığı önemli uzlaşıyı tam olarak uygulamak ve Çin- Avrupa Birliği (AB) kapsamlı stratejik ortaklığını yeni bir seviyeye çıkarmak üzere Çin'in AB ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

He, Pazartesi günü Beijing'de Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile eş başkanlık ettiği 10. Çin-AB Üst Düzey Ekonomik ve Ticari Diyaloğu'nda söz konusu açıklamayı yaptı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan He, bu yılın Çin-AB kapsamlı stratejik ortaklığının kuruluşunun 20. yıldönümü olduğunu hatırlattı. He, iki tarafın liderlerinin vardığı önemli uzlaşıyı tam olarak uygulamak, geleneksel alanlarda işbirliğini sağlamlaştırmak, aktif şekilde yeni işbirliği alanları aramak, küresel zorluklara ortaklaşa çözüm bulmak ve Çin-AB kapsamlı stratejik ortaklığını yeni bir seviyeye çıkarmak üzere Çin'in AB ile çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Dombrovskis ise ekonomi ve ticaret alanındaki faydaya dayalı işbirliğini güçlendirmek ve AB-Çin ilişkilerinin sürdürülebilir gelişimini ileri taşımak üzere AB'nin Çin ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu söyledi.

İki taraf; makroekonomi, ticaret ve yatırım, sanayi ve tedarik zincirleri ve finansal işbirliği gibi konularda samimi ve faydalı iletişim kurarak karşılıklı yarar sağlayacak birtakım sonuç ve uzlaşılara ulaştı.