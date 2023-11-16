Çin, 50.000 ABD'li genci değişim programlarına davet edecek

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, önümüzdeki beş yıl içinde 50.000 ABD'li genci Çin'e davet etmek için değişim ve eğitim programları düzenleyeceklerini açıkladı.

SAN FRANCİSCO, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, özellikle gençler arasında olmak üzere iki halk arasındaki etkileşimi artırmak amacıyla önümüzdeki beş yıl içinde değişim ve eğitim programları kapsamında 50.000 ABD'li genci Çin'e davet etmeye hazır olduklarını belirtti.

Xi, söz konusu açıklamayı San Francisco'da Çarşamba günü ABD'li iş dünyası liderleriyle bir araya geldiği karşılama yemeğinde yaptı.