Çiğli Belediyesi, Atatürk Anıtı ve büstünü orijinal yerine konumlandıracak

Çiğli Belediyesi, 1935 yılında dönemin İzmir Valisi Kazım Dirik tarafından yaptırılan 'Devrim için 1935' Anıtı ve Atatürk büstünü düzenleyeceği törenle orijinal yerine yeniden konumlandıracak.

Çiğli Belediyesi, 1935 yılında dönemin İzmir Valisi Kazım Dirik tarafından yaptırılarak Çiğli'ye hediye edilen "Devrim için 1935" Anıtı'nı ve uzun yıllardır kayıp olan Atatürk büstünü düzenleyeceği törenle, orijinal yerine yeniden konumlandıracak.

İzmir Valisi Kazım Dirik tarafından Atatürk devrimlerini hatırlatmak amacıyla İzmir'in 6 köyüne hediye edilmek üzere yaptırılan "Devrim için 1935" Anıtı ve Atatürk büstü, Çiğli Belediyesi'nin girişimleri sonucunda bulundu. Son olarak 1994 yılında dönemin belediye başkanının talimatıyla kaldırılan anıt, 11 Kasım Cumartesi günü saat 12.00'de düzenlenecek törenle 29 yıl sonra Kasaplar Meydanı'ndaki orijinal yerini alacak.

BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ: "KENT BELLEĞİMİZİ VE KİMLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRECEK"

Düzenlenecek törenle ilgili değerlendirmelerde bulunan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Çiğli Belediyesi olarak, kent belleğimizi ve kimliğimizi güçlendirecek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 1935 yılında dönemin İzmir Valisi Kazım Dirik tarafından yaptırılan ve ilçemiz açısından tarihi bir öneme sahip olan 'Devrim için 1935' Anıtı ve Atatürk büstünü ilk yerinde aslına uygun şekilde yaşatmak amacıyla özverili bir çalışma başlattık. Uzun yıllardır kayıp olan büstün yerini kısa bir süre içerisinde tespit ettik. Sürdürdüğümüz girişimler ve çalışmalar neticesinde 'Devrim için 1935' Anıtı ve Atatürk büstünü Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bu günlerde orijinal yerine ilk haliyle yeniden konumlandırmanın gururunu yaşıyoruz. Bu vesileyle yıllardır bu kıymetli büstün bulunması adına gösterdikleri çabayla bizlere yol gösteren yerel yöneticilere ve eğitimcilere bir kez daha teşekkür ediyor, tüm vatandaşlarımızı törenimize bekliyoruz" diye konuştu.